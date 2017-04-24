На Южном Урале из-за паводка закрыт пункт пропуска через российско-казахстанскую границу

Мастер музтеатра Алексей Франдетти поставил оперетту в стиле японского комикса на УралеНовости Урала 24 апреля, 12:39
Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМСпорт 24 апреля, 12:38
Двукратный чемпион ОИ по дзюдо Ринер выступит на этапе "Большого шлема" в ЕкатеринбургеСпорт 24 апреля, 12:35
Рябков: гендиректор ОЗХО не приедет на конференцию по безопасности в МосквуПолитика 24 апреля, 12:28
Погода на Первомай в Москве будет солнечной и теплойМосква 24 апреля, 12:21
Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатнойМосква 24 апреля, 12:07
Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182Спорт 24 апреля, 12:06
Матвиенко предложила дать оценку эффективности работы РоскомнадзораОбщество 24 апреля, 12:03
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта КомароваКосмос 24 апреля, 12:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска Мариинский (Брединский район, Челябинской области) - автомобильный пункт пропуска Желкуар (Житикаринский район Республика Казахстан) временно закрыт из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
"В связи с разливом реки Берсуат, протекающей между сопредельными пунктами пропуска Мариинский и Желкуар, следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни. Потоком воды размыто дорожное покрытие. Ширина реки между пунктами пропуска достигает 100 метров, глубина до 1 метра, скорость течения до 2 м/с. Рекомендуется выбирать иные маршруты следования через государственную границу", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что на участке Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска - двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).
Ранее начальник отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нели Мирошникова сообщила корр. ТАСС, что гидрологи не ожидают подъема уровня воды до экстремальных значений в бассейнах большинства крупных рек во время весеннего половодья на территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2017 году.
По прогнозам специалистов, будут подтоплены некоторые низководные мосты, участки автодорог и жилые дома, расположенные в низинах, в частности, в городе Ирбите Свердловской области, где в 2016 году наблюдался самый сложный паводок за последние 20 лет.