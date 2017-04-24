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На Южном Урале из-за паводка закрыт пункт пропуска через российско-казахстанскую границу

Новости Урала
24 апреля, 11:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Еще два автомобильных пункта пропуска в Челябинской области работают в штатном режиме
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© ФГКУ Росгранстрой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска Мариинский (Брединский район, Челябинской области) - автомобильный пункт пропуска Желкуар (Житикаринский район Республика Казахстан) временно закрыт из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

"В связи с разливом реки Берсуат, протекающей между сопредельными пунктами пропуска Мариинский и Желкуар, следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни. Потоком воды размыто дорожное покрытие. Ширина реки между пунктами пропуска достигает 100 метров, глубина до 1 метра, скорость течения до 2 м/с. Рекомендуется выбирать иные маршруты следования через государственную границу", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на участке Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска - двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).

Ранее начальник отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нели Мирошникова сообщила корр. ТАСС, что гидрологи не ожидают подъема уровня воды до экстремальных значений в бассейнах большинства крупных рек во время весеннего половодья на территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2017 году.

По прогнозам специалистов, будут подтоплены некоторые низководные мосты, участки автодорог и жилые дома, расположенные в низинах, в частности, в городе Ирбите Свердловской области, где в 2016 году наблюдался самый сложный паводок за последние 20 лет.

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