Состояние выжившего при обрушении на шахте "Центральная" на Урале остается тяжелым

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Состояние выжившего при обрушении на шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области мужчины остается тяжелым, но без ухудшения. Об этом сообщил журналистам главный реаниматолог Челябинской областной больницы Леонард Плоткин.

"Состояние пациента тяжелое, но без ухудшения. Он находится в сознании, проводится комплекс интенсивной терапии, пока лечение консервативное. Пациент находится в отделении реанимации, никаких оперативных действий в отношении него пока не проводилось", - сказал он.

По данным областного Минздрава, пострадавший мужчина был госпитализирован 23 апреля в Челябинскую областную больницу с переломами двух ребер и малой берцовой кости. Самое опасное в его диагнозе, отмечают в региональном Минздраве, - синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек.

"Челябинская областная больница обладает всем необходимым комплексом мер для лечения. С подобными диагнозами в Челябинской областной больницы процент выживаемости высокий. Пациента осматривают два раза в сутки. Все медикаменты есть для лечения", - добавил Плоткин.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.