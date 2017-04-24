Трое детей пострадали в результате ДТП в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Трое детей получили травмы в результате ДТП в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.
"Утром в Нижневартовске произошло столкновение двух автомобилей: Nissan Almera и Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Hyundai, мальчик 2006 года и две девочки 2009 года рождения, получили травмы. Водители транспортных средств не пострадали", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.