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Трое детей пострадали в результате ДТП в ХМАО

Новости Урала
24 апреля, 12:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
В Нижневартовске произошло столкновение Nissan Almera и Hyundai Solaris
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Трое детей получили травмы в результате ДТП в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

"Утром в Нижневартовске произошло столкновение двух автомобилей: Nissan Almera и Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Hyundai, мальчик 2006 года и две девочки 2009 года рождения, получили травмы. Водители транспортных средств не пострадали", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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