Мастер музтеатра Алексей Франдетти поставил оперетту в стиле японского комикса на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Мастер музыкального театра, лауреат национальной премии "Золотая маска" Алексей Франдетти поставил на сцене Свердловского театра музыкальной комедии оперетту Гилберта и Салливана "Микадо, или Город Титипу" в стиле "красочного японского комикса". Спектакль не шел на российской сцене более 80 лет, сообщил в понедельник журналистам сам режиссер.

"Оперетта-комикс - это такое хулиганское название, потому что нам показалось, что те персонажи, которые присутствуют на сцене, и даже то, как они живут в этом пространстве, и само пространство - все такое очень преувеличенное, немножко нарисованное. Об этом говорят и принты на костюмах, и графичность пространства, и тексты, которые написал Аркадий Застырец, - это все преувеличение. Мы хотели помочь нашему зрителю настроиться на правильное настроение, поэтому выбрали жанр оперетты-комикса", - ответил Франдетти на вопрос корреспонденту ТАСС.

В Свердловском музкоме отметили, что английская оперетта "Микадо, или Город Титипу" является самым знаменитым произведением дуэта Уильяма Гилберта и Артура Салливана. Оно переведено на многие языки и считается одним из наиболее часто представляемых музыкальных спектаклей в истории. "В 1885 году "Микадо" впервые увидели зрители лондонского театра Savoy Opera, там она была показана 672 раза. По некоторым оценкам, в конце 1885 года около 150 театров в Европе и Америке ставили эту оперу, предприимчивым американцам она принесла рекордные доходы", - пояснили в театре.

В России оперетту впервые представили в 1936 году, одну из ролей тогда сыграл Константин Станиславский. Молодая постановочная группа, прибывшая на Урал, отметила, что "с тех пор на российской сцене спектакль представлен не был".

Действие разворачивается в мифической Японии, где император издает указ о смертной казни за любой, даже самый невинный флирт. "Экзотические персонажи "Микадо" - жители мифической Японии и несуществующего городка Титипу - будто сошли со страниц красочного комикса. Сюжет - настоящая карусель комических ситуаций, рискованных намеков и веселых провокаций. При этом "Микадо" - история на все времена, в Японии - про японцев, в Италии - про итальянцев, в России - про русских", - добавили в уральском театре.

Алексей Франдетти является лауреатом национальной премии "Золотая маска". В 2016 году лучшей работой режиссера в номинации "оперетта/мюзикл" был признан его спектакль "Рождество О'Генри" (Театр имени Пушкина). Алексей Франдетти уже во второй раз работает с труппой Свердловского музкома: весной 2016 года он впервые в России поставил музыкальную драму по пьесе Лорки "Бернарда Альба".