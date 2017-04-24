Полиция проводит обыски в "Горэкоцентре" Челябинска по делу о мошенничестве на 1 млн руб.

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Обыски, которые проходят в понедельник в офисных помещениях муниципального унитарного предприятия "Городской экологический центр" в Челябинске, связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области в отношении руководства коммунальной организации МУП "Горэкоцентр" в апреле этого года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 1 млн рублей. В рамках данного уголовного дела проводятся обыски в жилищах и офисных помещениях", - уточнили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным полиции, в 2016 году неустановленные лица из числа руководства коммунальной организации заключили фиктивные договоры с коммерческими компаниями, завысили при этом стоимость фактически выполненных работ и услуг по погрузке, транспортировке твердых и крупногабаритных отходов на городскую свалку, а также уборке контейнерных площадок. Это позволило им похитить свыше 1 млн рублей.

По официальным данным, МУП "Горэкоцентр" создан в Челябинске в 1993 году. Занимается сбором и вывозом различных отходов, размещением твердых бытовых отходов на городской свалке, экологическими проектно-консалтинговыми услугами и др. видами деятельности.