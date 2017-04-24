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"МРСК Урала" выявила хищение энергии более чем на 3 млн кВт часов с начала года

Новости Урала
24 апреля, 14:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
С начала года энергетики посетили порядка 9,2 тыс. жителей региона
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. "МРСК Урала" выявила хищение энергии более чем на 3 млн кВт часов с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"За первый квартал 2017 года энергетики "МРСК Урала" выявили в Свердловской области хищений электроэнергии более чем на 3 млн кВт/ч", - отметили там.

По данным пресс-службы, с января по апрель на территории региона специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" провели 318 рейдов. "Энергетики посетили порядка 9,2 тыс. жителей региона, а также юридические лица. В результате было выявлено более 2 млн кВт/ч неучтенной электроэнергии среди физических лиц и порядка 750 тыс. кВт/ ч неучтенного потребления электроэнергии среди юридических лиц", - пояснили там, уточнив, что наибольшее количество нарушений выявлено в бытовом секторе.

Всего по итогам 2016 года в контуре всей функциональной ответственности "МРСК Урала" сотрудниками было зафиксировано более 9 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии, включая случаи самовольного подключения к сети. В 2015 году данный показатель составлял 8073 случая. За первый квартал 2017 года специалистами энергокомпании уже зафиксировано 1152 случая безучетного потребления электроэнергии в Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае.

Ущерб ОАО "МРСК Урала" от кражи электроэнергии в 2016 году составил более 222 млн рублей, в 2015 году сумма была на уровне 206 млн рублей. Помимо привлечения физических и юридических лиц за административное правонарушение энергетики "МРСК Урала" продолжают работу по возбуждению уголовных дел за хищения электроэнергии.

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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