В Екатеринбурге разыскивают мошенников, подозреваемых в доведении ветерана до самоубийства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту доведения до самоубийства в Екатеринбурге ветерана Великой Отечественной войны, по подозрению в преступлении разыскиваются женщины, похитившие у пенсионера деньги незадолго до его смерти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

"Согласно материалам уголовного дела, 21 апреля в правоохранительные органы Кировского района города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в квартире обнаружено тело пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, с признаками суицида. Также предварительно установлено, что в конце марта текущего года в квартиру к ветерану приходили две неизвестные женщины, которые мошенническим путем похитили у пенсионера порядка 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

В рамках расследования тщательно выясняются все без исключения обстоятельства смерти пенсионера, сообщают в региональном главке. "В том числе допрашиваются родственники и знакомые, соседи ветерана. Также принимаются возможные меры по установлению двух лиц, которые, по имеющимся сведениям, могли совершить мошеннические действия в отношении ветерана", - резюмировали в ведомстве.