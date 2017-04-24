На предприятии в Зауралье погиб рабочий от выстрела списанной гаубицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Работник предприятия ОАО "Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" Зауралья погиб, пытаясь выстрелить из списанной артиллерийской гаубицы, сообщает Государственная инспекция труда в Курганской области.

"Электрогазосварщик произвел заряд списанной артиллерийской гаубицы, находящейся на территории организации (ОАО "Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" - прим. ТАСС), огнетушителем, со смесью карбида и воды. При взрыве огнетушителя в дуле гаубицы был смертельно ранен в область головы. Организовано проведение расследования, причины несчастного случая, ответственные лица, допустившие нарушения требований охраны труда, устанавливаются", - говорится в сообщении Госинспекции.

По данному факту Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят проверку. "Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят проверку по факту гибели мужчины на предприятии, выясняются все обстоятельства произошедшего", - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.