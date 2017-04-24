Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На предприятии в Зауралье погиб рабочий от выстрела списанной гаубицы

Новости Урала
24 апреля, 13:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Электрогазосварщик зарядил гаубицу огнетушителем со смесью карбида и воды, при взрыве огнетушителя в дуле был смертельно ранен в область головы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Работник предприятия ОАО "Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" Зауралья погиб, пытаясь выстрелить из списанной артиллерийской гаубицы, сообщает Государственная инспекция труда в Курганской области.

"Электрогазосварщик произвел заряд списанной артиллерийской гаубицы, находящейся на территории организации (ОАО "Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" - прим. ТАСС), огнетушителем, со смесью карбида и воды. При взрыве огнетушителя в дуле гаубицы был смертельно ранен в область головы. Организовано проведение расследования, причины несчастного случая, ответственные лица, допустившие нарушения требований охраны труда, устанавливаются", - говорится в сообщении Госинспекции.

По данному факту Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят проверку. "Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят проверку по факту гибели мужчины на предприятии, выясняются все обстоятельства произошедшего", - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
9
В Свердловской области прошли учения Минобороны РФ по тушению лесного пожара
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марин Ле Пен готовится к решающему туру
2
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
3
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
4
Отца полковника Захарченко обвинили в растрате
5
Марин Ле Пен уверена в своей победе во втором туре президентских выборов
6
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
7
Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама