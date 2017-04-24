Ущерб Свердловской области от инфекционных заболеваний за год составил 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Экономический ущерб Свердловской области (средства, затраченные государством на лечение и оплату больничных листов) от 29 инфекционных заболеваний в 2016 году составил 10 млрд рублей - на уровне 2015 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замглавы управления Роспотребнадзора по региону Андрей Юровских.

"Предотвращенный экономический ущерб от инфекционных заболеваний за прошлый год в Свердловской области составил 5,4 млрд рублей. Если бы не было вакцинопрофилактики, то эти деньги необходимо было бы потратить на лечение таких заболеваний, как дифтерия, коклюш, полиомиелит. Мы посчитали за прошлый год экономический ущерб Свердловской области от 29 инфекционных болезней, который составил 10 млрд рублей, учитывая ОРВИ и грипп", - сказал он, добавив, что в регионе в 2016 году было предотвращено 182 тыс. случаев тяжелейших заболеваний.

По словам замглавврача областного центра СПИД Светланы Смирновой, на средства федерального бюджета в рамках национального календаря прививок в регион поступают 23 наименования различных вакцин на общую сумму 350 млн рублей. "Помимо этого, в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям областной бюджет выделил 209 млн рублей на средства иммунопрофилактики и объем этих средств ежегодно увеличивается. Суммарно федерация и регион только на профилактику потратят более 550 млн рублей", - сказала она.

Смирнова пояснила, что вакцины импортного производства есть в наличии и находятся на перерегистрации. При этом из 23 поставляемых наименований только две вакцины импортные - пневмококковая и гемофильная. "Они будут выпускаться на территории России. Ближайшая новая вакцина российского производства, которую мы ожидаем - иноктевированная полиамелитовая вакцина "Полимелекс", она прошла регистрационные испытания и заменит импортные аналог", - уточнила она ТАСС, добавив, что поставка новой вакцины ожидается в октябре - ноябре.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 24 по 30 апреля 2017 года проходит Всемирная неделя иммунизации, которая призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. По данным ВОЗ, иммунизация спасает миллионы жизней и считается одной из самых эффективных по затратам мер в здравоохранении. В мае 2012 года 194 государства одобрили Глобальный план действий в отношении вакцин, рассчитанный до 2020 года.