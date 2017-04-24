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Власти помогут пострадавшему и семьям погибших в шахте "Центральная" на Урале

Новости Урала
24 апреля, 14:29 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 24, апреля. /ТАСС
По распоряжению губернатора Челябинской области им будет выделена материальная помощь
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области поручил оказать материальную помощь пострадавшему и семьям горняков, погибших при обрушении на шахте "Центральная" в Пластовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

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"По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского семьям погибших и пострадавшему при обрушении на шахте "Центральная" будет выделена материальная помощь. Ее размер сейчас определяют. В ближайшее время средства будут доведены до получателей", - уточнил сотрудник пресс-службы губернатора.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.

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