СК допрашивает должностных лиц шахты в Челябинской области, где погибли два горняка

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи СК проводят допросы должностных лиц золотодобывающей шахты в Челябинской области, где накануне при обвале породы погибли двое рабочих.

Как сообщили в пресс-службе СК, в рамках расследования уголовного дела о гибели рабочих в шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" допрашиваются должностные лица организации, ответственные за обеспечение безопасного режима работы в шахте, проведение инструктажей по технике безопасности и др.

С привлечением сотрудников контролирующих организаций "проводится отработка версий произошедшего", добавили в СК.

Накануне в результате обвала горной породы при проведении работ в шахте получили смертельные травмы двое рабочих. Еще один с травмами был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, в следственную группу вошли наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления СК по Челябинской области. В оперативном штабе также работают сотрудники областного ГУ МЧС РФ, Уральского управления Ростехнадзора, Государственной инспекции труда в Челябинской области.

В настоящее время из шахты извлечено тело второго рабочего, которое после проведение осмотра направлено для проведения судмедэкспертизы для установления причины смерти.