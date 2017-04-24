Главврач: отказ от госпитализации ветерана, которому ампутировали ногу, подписал его сын

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Родственники уральского ветерана Великой Отечественной войны, которому ампутировали ногу якобы из-за нежелания врачей везти его в больницу, сами подписали отказ от его госпитализации. Об этом сообщил журналистам главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

"Когда был первый вызов к ветерану, бригада (скорой помощи - прим. ТАСС) настаивала на госпитализации, но его родственники подписали отказ от госпитализации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, со слов родственников, к ампутации ноги привело нежелание врачей госпитализировать пациента. "Есть отказ, написанный рукой сына ветерана. Через два дня был повторный вызов по инициативе участкового терапевта, после чего фронтовика госпитализировали", - отметил он.

Следователи Свердловской области проводят доследственную проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны, которого, по данным его родных, врачи долгое время не желали госпитализировать, что привело к ампутации ноги.