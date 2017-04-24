В Челябинске возбуждено дело в отношении женщины, запершей дома прибывшего на вызов врача

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая подозревается в том, что незаконно удерживала в квартире врача-педиатра, прибывшего на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"24 апреля текущего года в СМИ размещена информация, что 22 апреля в одном из домов Ленинского района Челябинска местная жительница, недовольная выписанным рецептом, заперла в квартире врача-педиатра, которая прибыла на вызов к ее несовершеннолетней дочери. По инициативе и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области из органов внутренних дел, в которые обратились медицинские сотрудники, были затребованы материалы проверки, и в отношении местной жительницы незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы" УК РФ", - пояснили в СК.

Как сообщают местные СМИ, после того как врач позвонила диспетчеру и сообщила о произошедшем, женщина сорвала с нее халат и, надев его врачу на голову, вытолкнула ее из квартиры. Вернувшись в больницу, педиатр почувствовала себя плохо и была доставлена в реанимацию с диагнозом "гипертонический криз".

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

"Посягательство на жизнь и здоровье людей, которые каждый день спасают человеческие жизни, является просто недопустимым. Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности", - добавили в СК.