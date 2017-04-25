Многодетным семьям Ямала предоставят около 400 участков земли на юге Тюменской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Многодетным семьям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предоставят около 400 участков земли на юге Тюменской области. Это потребует меньших затрат, чем проводить инфраструктуру в Арктической зоне, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
"Для реализации права многодетных семей ЯНАО планируется подготовить и предоставить порядка 400 участков земли в микрорайоне "Южный" города Заводоуковска, деревни Речкина Каменского муниципального образования и города Тюмени в районе Салаирского тракта. С учетом объективных сложностей и высокой стоимости инженерной подготовки участков в арктическом регионе (в ряде муниципальных образованиях ЯНАО доходит до 10 млн рублей) проведение коммуникаций к землям на юге Тюменской области рассматривается одним из оптимальных решений, способных ускорить предоставления права многодетным и движение очередности", - пояснили в пресс-службе.
Возможные варианты ускорения работ по обеспечению инфраструктурой земельных участков в Тюмени и Тюменской области для особой категории ямальцев обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "На юге Тюменской области проводятся работы по внесению изменений в градостроительную документацию, формированию земельных участков и проектные работы. Рассматриваются вопросы финансирования работ по обеспечению необходимой инфраструктурой и сроки сдачи", - уточнили в пресс-службе.
По итогам 2016 года 215 многодетных семей ЯНАО получили землю, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.