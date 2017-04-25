В ноябре на Урале откроют цех оборонного завода, где обрушилась кровля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Цех машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге, где 9 ноября 2016 года обрушилась кровля, планируют запустить в ноябре этого года, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Николай Клейн.
"По плану запуск цеха запланирован в ноябре этого года. Сейчас разбираются конструкции, это не так просто, потому что после обрушения приходится предпринимать меры безопасности. На данный момент идет разбор самого цеха, параллельно проектирование и закупка оборудования", - сказал гендиректор.
По словам собеседника агентства, львиная доля оборудования не получила повреждения во время обрушения кровли. "Мы закупаем только пару единиц техники, которые попали в зону обрушения. Остальные мы меняем по плану технического перевооружения", - сказал Клейн.
Кровля на площади около 800 кв. м обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Четыре человека погибли, травмы получили 14 человек. Было возбуждено уголовное дело, начата прокурорская проверка для оценки соблюдения требований законодательства об охране труда.
На заводе имени Калинина производят военную технику, в частности, пуско-заряжающую установку из состава ЗРК С-300 ("Антей-2500"). Завод входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз- Антей".