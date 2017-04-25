Пять человек пострадали в результате порыва труб с горячей водой в Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Пятеро жителей Тюмени пострадали в результате порыва труб с горячей водой на улицах города. Один человек находится в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
"Скорая помощь в Тюмени сегодня дважды выезжала по жалобам на ожоги, которые получили люди в результате порыва двух труб с горячим водоснабжением. В результате первого ЧП пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован в областную клиническую больницу №1. Еще троим пострадавшим госпитализация не потребовалась", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что во втором случае в результате порыва трубы горячего водоснабжения пострадал мужчина. "Его стояние сейчас уточняется", - отметили в пресс-службе тюменского департамента здравоохранения.
На данный момент ТАСС не располагает комментариями представителей управления МЧС по Тюменской области и коммунальных служб о порывах труб горячего водоснабжения.