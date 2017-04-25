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НПП "Старт" закрыло просроченные долги по гособоронзаказу-2016

Новости Урала
25 апреля, 12:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
В последнее время предприятие перешло практически на круглосуточный график работы, чтобы восполнить задолженность по просроченным обязательствам
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. АО "Научно- производственное предприятие "Старт" им. А. И. Яскина (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") закрыло просроченные долги по гособоронзаказу (ГОЗ) 2016 года. Об этом ТАСС сообщил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн.

"Они (НПП "Старт" - прим. ТАСС) дали новые графики по допоставке. Новый генеральный директор предприятия (Ринат - прим. ТАСС) Идрисов предпринял все необходимые меры. По имеющейся у меня информации, допоставка сделана", - сказал Клейн.

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На предприятии подтвердили ТАСС, что гособоронзаказ выполняется в нормативные сроки.

Ранее сообщалось, что НПП "Старт" вовремя не поставило транспортные заряжающие машины по гособоронзаказу-2016. В середине марта стало известно, что в связи с этим было принято решение о кадровых перестановках - на должность его гендиректора назначен Ринат Идрисов, который ранее занимал пост коммерческого директора ПАО "Техприбор" (входит в холдинг КРЭТ корпорации "Ростех").

После этого предприятие перешло практически на круглосуточный график работы, чтобы восполнить задолженность по просроченным обязательствам. По данным его пресс-службы, в 2016 году по серийным заказам "Старт" отгрузил военную продукцию в обозначенные контрактами сроки, задержки по срокам поставок относятся к изделиям, носящим опытный характер.

НПП "Старт" - одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой стартовых машин и механизмов для зенитных ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 образцов вооружения.

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