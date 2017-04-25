"Небесный тихоход" По-2 пополнил экспозицию музея военной техники на Урале

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В Музее военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) появился "небесный тихоход" - самолет По-2 Поликарпова, который использовался советскими летчиками в годы Великой Отечественной войны. Самолет нашли недалеко от города Кандалакша в Мурманской области, который подвергся жестоким бомбардировкам уже в самом начале войны. Машина восстанавливалась реставраторами в Мурманске, а затем в Москве. "По-2 изготавливался преимущественно из дерева и ткани, большая часть фюзеляжа и обшивки истлела. Реставраторам пришлось построить новый самолет вокруг сохранившегося мотора, приборов управления в кабине и шасси", - рассказали в музее.