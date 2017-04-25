"Небесный тихоход" По-2 пополнил экспозицию музея военной техники на Урале

В Музее военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) появился "небесный тихоход" - самолет По-2 Поликарпова, который использовался советскими летчиками в годы Великой Отечественной войны. Самолет нашли недалеко от города Кандалакша в Мурманской области, который подвергся жестоким бомбардировкам уже в самом начале войны. Машина восстанавливалась реставраторами в Мурманске, а затем в Москве. "По-2 изготавливался преимущественно из дерева и ткани, большая часть фюзеляжа и обшивки истлела. Реставраторам пришлось построить новый самолет вокруг сохранившегося мотора, приборов управления в кабине и шасси", - рассказали в музее.

Показать еще