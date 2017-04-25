Благотворительный фонд Джоан Роулинг помогает реформировать детдома в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Фонд "САF Россия" совместно с благотворительным фондом "Lumos", учредителем которого является автор цикла книг про Гарри Поттера британская писательница Джоан Роулинг, разработал и начал реализацию программы "Семья для ребенка". Среди прочих мероприятий в регионах РФ запущено шесть пилотных проектов, направленных на реформирование детских домов, сообщила сегодня руководитель программы Инна Валькова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Наша программа реализуется при участии двух партнеров: благотворительного фонда "Lumos", учредителем которого является Джоан Роулинг, и Института развития семейного устройства, один из ведущих тренеров которого - российский психолог и публицист Людмила Петрановская. Британский фонд поделится опытом по реформированию систем интернатов в странах Европы, а как это сделать у нас - помогут тренеры и эксперты по детско-родительским отношениям из института", - сказала Валькова.

Основная цель - помочь в создании условий для реализации постановления правительства РФ "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей". Оно было принято в мае 2014 года и изменило функцию детдомов в России.

"Их главная задача теперь - найти семью для ребенка и выстроить систему ее сопровождения после усыновления и опеки, максимально приблизить условия проживания детей в детском доме к семейным. В свое время это решение можно даже было назвать революционным. Однако сейчас мы уже видим, как многим учреждениям удается небольшими шагами двигаться в этом направлении", - пояснила руководитель программы.

В конце 2016 года фонд "САF Россия" провел конкурс практик, направленных на реформирование детдомов в России. "Победителями стали шесть проектов, три из них (из Екатеринбурга, Московской области и Санкт-Петербурга) нацелены на нахождение семей для детей с особенностями в развитии, еще три проекта-победителя из Смоленска, Казани и Ленинградской области", - уточнила Валькова.

"Невидимые дети"

По словам заместителя министра социальной политики Свердловской области Евгения Шаповалова, в настоящее время в регионе 2280 детей остаются без попечения родителей. "На усыновление малышей - очередь. Ждут устройства в семью три другие, более тяжелые категории детей: это дети-инвалиды, дети из многодетных семей и дети-подростки", - сказал на пресс-конференции замминистра.

Проект-победитель из Екатеринбурга называется "Невидимые дети" и нацелен на то, чтобы устроить в семьи воспитанников Екатеринбургского детского дома-интерната (ЕДДИ). "Сейчас в ЕДДИ проживает 218 детей, причина, по которой они попали в это учреждение - их инвалидность, это ребята с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. По каждому случаю мы будем работать индивидуально и планируем, что после двух лет работы 20 воспитанников будут устроены на постоянное проживание в приемные семьи, в кровные семьи вернутся семь детей, а число детей, поступивших в дом- интернат, сократится на 10%", - отметила руководитель некоммерческой организации "Семья детям", автор проекта Лариса Бучельникова.

По ее словам, будет изменена работа школы приемных родителей при ЕДДИ. "Педагоги-психологи из Санкт-Петербурга помогают нам адаптировать эту стандартную программу под новые задачи, школа будет отвечать особенностям работы с родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо школы приемных родителей, в работу учреждения будет внедрена служба сопровождения для родителей приемных и кровных семей с детьми с ОВЗ. Вместе с экспертами мы будем консультировать по трудным случаям, обучим волонтеров, которые станут домашними помощниками", - пояснила Бучельникова.