В Курганской области с 28 апреля установят особый противопожарный режим

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим будет установлен в Курганской области с 28 апреля в связи с повышенной пожароопасностью. Он будет действовать до специального распоряжения, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В связи с повышением пожарной опасности правительство Курганской области с 28 апреля вводит на территории региона особый противопожарный режим. Во время действия режима запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую травы и мусор. В этот период необходимо увеличивать противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, создавать дополнительные противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и садоводств", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в администрациях районов и городских округов будет организовано дежурство, патрулирование населенных пунктов. "Граждане и юридические лица, виновные в возникновении лесных пожаров, будут привлечены к административной ответственности", - уточнили в пресс-службе.