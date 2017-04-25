Челябинская и башкирская компании будут вместе выпускать оборудование для нефтедобычи

ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Башкирский геофизический кластер и уральское предприятие подписали соглашение по совместному производству импортозамещающего оборудования для нефтедобывающей промышленности. Об этом во вторник журналистам сообщили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

"Совместный проект по производству оборудования для нефтяной, нефтедобывающей промышленности (геофизического кластера "Квант" и предприятия "ИВЕКО-АМТ" - прим. ТАСС) предполагает создание отечественного оборудования для гидроразрыва пластов. Тема импортозамещения в этой сфере стоит в полный рост", - сказал Хамитов, посетивший сегодня Челябинскую область в составе официальной делегации.

По словам губернатора Челябинской области, на предприятиях региона есть готовые решения, которые могут быть использованы для совместного производства такого оборудования. Проект находится в стадии проработки.

"ИВЕКО-АМТ" - российское предприятие, ведущее производство грузовых автомобилей по лицензии компании Iveco c учетом требований заказчиков и особенностей эксплуатации. Геофизический кластер "Квант" является добровольным объединением предприятий, реализующих разработку и производство геофизической аппаратуры и программного обеспечения, а также выполняющих геофизические работы по заказам недропользователей.