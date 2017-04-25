СК начал проверку по факту травмирования жителей Тюмени при порыве труб с горячей водой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют факт травмирования пятерых жителей Тюмени при порыве труб с горячей водой на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"25 апреля в ряде региональных СМИ опубликована информация о получении травм (ожогов) жителями областного центра в результате произошедшего прорыва тепловых сетей на различных участках города Тюмени. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В ходе доследственной проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, кроме того будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе областного департамента здравоохранения ТАСС сообщили, что скорая помощь в Тюмени дважды выезжала по жалобам на ожоги, которые получили люди в результате порыва двух труб с горячим водоснабжением. В результате первого ЧП пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован в областную клиническую больницу № 1. Еще троим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Во втором случае в результате порыва трубы горячего водоснабжения пострадал мужчина.