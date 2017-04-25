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В Екатеринбурге на время ремонта дорог к ЧМ-2018 создадут оптимальные схемы объезда

Новости Урала
25 апреля, 16:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
В то же время председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько отметил, что во время ремонта дорог избежать неудобств не удастся
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Свердловские власти создали проектный офис, в который вошли представители всех заказчиков, для создания оптимальных путей объезда на время ремонта дорог Екатеринбургской агломерации, в том числе и к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

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"Под руководством регионального Минтранса создан проектный офис, в который вошли представители всех заказчиков. В рамках его работы мы создаем график ремонта дорог на 2017 год, а также синхронизируем объезды вокруг ремонтируемых участков, чтобы создать максимально меньше проблем по Екатеринбургской агломерации на время проведения ремонтных работ. Во время ремонта дорог в Екатеринбурге, в том числе и к ЧМ-2018, будут созданы максимально удобные для водителей объездные пути", - сказал Старков.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что во время ремонта дорог избежать неудобств не удастся и попросил жителей города, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, немного потерпеть. В этом вопросе Бидонько предложил ориентироваться на жителей Москвы.

"В Москве реализуется достаточно много различных больших проектов. Например, в центре столицы меняют коммуникации, тротуарную плитку, асфальтовой покрытие. Есть, конечно, недовольные, что движение затруднено. Однако большинство жителей столицы с пониманием относятся к происходящим ремонтным работам, так как по их завершению они получат абсолютно другое, лучшее качество дорог, тротуаров и коммуникаций", - отметил собеседник агентства.

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Реконструкция городских магистралей около Центрального стадиона в Екатеринбурге в рамках подготовки к играм к ЧМ-2018 началась в 2015 году, она проходит в три этапа. Первый заключается в соединении улицы Ленина с улицей Татищева, вдоль нее будет организовано трамвайное движение - линия пойдет на юго-запад, кроме того, планируется соединить Верх-Исетский бульвар и улицу Репина - дорога здесь будет шестиполосная, вокруг аллеи, зеленые насаждения и пешеходные дорожки, а под дорогой будет построена парковка на 430 мест. Второй этап предусматривает реконструкцию улицы Токарей: здесь появится 700-метровая автомобильная эстакада. Третий блок включает в себя модернизацию всех улиц, примыкающих к Центральному стадиону - Репина, Малышева, Пирогова и др.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

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