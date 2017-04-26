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Юнармейцы получили новую форму для участия в Параде Победы на Урале

Новости Урала
26 апреля, 9:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Береты, куртки, брюки и ботинки с высокими берцами сделаны по военным фасонам и ничуть не уступают "взрослым" образцам экипировки
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" впервые промаршируют в новой форме на Параде, посвященном 72-й годовщине Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Юнармейцы получили новую форму для участия в Параде Победы в Екатеринбурге. Бежевую форму с красной символикой отличают легкость и практичность. Береты, куртки, брюки и ботинки с высокими берцами сделаны по военным фасонам и ничуть не уступают "взрослым" образцам экипировки", - сказал Рощупкин.

В парадный расчет 9 мая войдут две "коробки" юнармейцев, в каждой по сто юношей и девушек, прошедших медицинский и психологический отбор, заслуживших это право успехами в учебе, спорте и военно-патриотической работе.

"Юнармия" была создана в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Отделения движения созданы во всех регионах, его численность на сегодняшний день превышает 70 тыс. человек.

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