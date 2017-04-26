Рекордное число действующих чемпионов мира участвуют в армейском кубке по гиревому спорту

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Рекордное число действующих чемпионов мира примет участие в пятом Кубке Вооруженных сил Российской Федерации по гиревому спорту, который в этом году проводится в Челябинской области с 26 по 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Кубок посвящен памяти начальника химических войск Министерства обороны СССР, который лично руководил ликвидацией последствий на Чернобыльской АЭС, Героя СССР генерал-полковника Владимира Пикалова. В нем принимают участие около 250 спортсменов, среди которых рекордное число действующих чемпионов мира - 11 победителей мировых соревнований и 15 чемпионов Европы, в том числе пять военнослужащих женского пола", - отметили там.
По данным ЦВО, состязания будут проходить в семи весовых категориях. "Спортсмены выполнят упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу, классическое двоеборье и эстафета в классическом толчке. Практически все упражнения будут выполняться с гирей 32 кг", - уточнили в пресс-службе.
В торжественном открытии соревнований примет участие заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.