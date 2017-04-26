Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Студент Уральского государственного горного университета, баскетболист Константин Лескин в средуприступил к работе в должности "антиголубя" в Музее истории Екатеринбурга.
По словам уральского распугивателя голубей, работа у него "не пыльная". Пять дней в неделю за 15 тыс. рублей в месяц он ходит вокруг музея в маске голубя с палкой, на которой закреплен флаер "Не кормите голубей". Лескин трудоустроен с записью в трудовой книжке и официальным трудовым стажем. В музее отметили, что студент-баскетболист с ростом 204 см идеально подошел для этой вакансии - он был выбран из 60 претендентов.
Музей истории Екатеринбурга 20 апреля объявил об открытии временной вакансию смотрителя, который должен будет защищать фасад здания от голубей. В беседе с корр. ТАСС директор музея Сергей Каменский пояснил, что вакансию в учреждении культуры назвали "человек-антиголубь", хотя юридически это дополнительная ставка смотрителя. По его словам, фасад Музея истории Екатеринбурга достаточно давно облюбовали голуби, и они портят не только афиши, но и памятник архитектуры, в котором располагается учреждение культуры.
Всего за неделю пришло 60 резюме от жителей города, которые решили попробовать себя в новой должности. При рассмотрении резюме обращали внимание на креативный подход, сообщил сегодня корр. ТАСС пресс-секретарь Александр Сафронов.
"Резюме Лескина было составлено наиболее грамотно. Обратили внимание на его здоровое чувство юмора, креативные идеи по гуманной борьбе с голубями. В частности, Лескин предложил использовать ультразвуковые устройства для отпугивания птиц", - сказал Сафронов.
По его словам, единственной проблемой, которая возникла при трудоустройстве музейного "антиголубя", стала запись в трудовой книжке студента. "Записать его "антиголубем" мы не могли, поэтому приняли решение трудоустроить в должности "специалиста по работе с печатными материалами". Трудовой договор заключен пока на месяц. Положительный эффект от Лескина уже есть - голубей стало меньше", - отметил Сафронов.
Жители Екатеринбурга позитивно восприняли новость о появлении на городских улицах "антиголубя". Многие специально приходят к музею, чтобы посмотреть, как работает Лескин, а также с ним сфотографироваться.
Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. Он расположен в нескольких старинных зданиях в историческом центре города. Главное здание музея построено примерно в 1821 году и является сегодня памятником архитектуры федерального значения. За историю своего существования оно было гостиницей, дворянской усадьбой, доходным домом и коммунальными квартирами.