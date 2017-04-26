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Свердловские бизнесмены получили с начала года поддержку почти на 400 млн рублей

Новости Урала
26 апреля, 12:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля./ТАСС
Всего финансовая господдержка была оказана 132 малым и средним компаниям
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля./ТАСС/. Свердловские предприниматели получили за первый квартал 2017 года финансовую поддержку почти на 400 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги работы за первый квартал 2017 года. Всего финансовая господдержка была оказана 132 малым и средним компаниям на общую сумму 374,4 млн рублей. Предприятия получили льготные инвестиционные кредиты, микрозаймы и воспользовались поручительством областного фонда при оформлении банковских кредитов и гарантий", - уточнили в департаменте.

Самым востребованным видом финансовой поддержки стали поручительства по банковским кредитам и гарантиям. Обеспечением областного фонда с января по март воспользовалась 81 компания на общую сумму 251,1 млн рублей, благодаря данной господдержке бизнес смог привлечь банковских ресурсов на общую сумму более полумиллиарда рублей. Еще одним инструментом господдержки являются льготные инвестиционные кредиты. "Недавно размер льготных инвесткредитов вырос с 10 до 15 млн рублей, всего за первый квартал восемь компаний получили льготные кредиты на сумму 57,2 млн рублей", - добавили в департаменте.

По словам заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, господдержка за это время обеспечила бизнес возвратными ресурсами - как банковскими, так и фондов микрофинансирования и льготного кредитования - на общую сумму в 700 млн рублей.

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба, в Свердловской области зарегистрировано 205 тыс. 498 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего на господдержку малого и среднего бизнеса в 2017 году планируется направить около 500 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

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