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Суд объединил два дела бывшего челябинского замгубернатора Сандакова

Новости Урала
26 апреля, 12:56 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, апреля. /ТАСС
По словам адвоката экс-чиновника, объединение облегчит защиту обвиняемого, так как наличие сразу двух дел мешало собирать доказательства
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Николай Сандаков

Николай Сандаков

© 31tv.ru

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска в среду объединил в одно два уголовных дела бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве и взломе электронной почты. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Колосовский.

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"Действительно, сегодня Советский районный суд Челябинска объединил два уголовных дела Николая Сандакова в одно. Этого мы добивались в течение года", - сказал собеседник агентства.

По словам Колосовского, объединение дел облегчит защиту обвиняемого, так как наличие сразу двух дел мешало собирать доказательства.

Как ранее сообщалось, по первому делу Сандаков обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей. По второму он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Как утверждается, взятку дали за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (предыдущий губернатор Михаил Юревич - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для ООО ЧОП "Питон".

Сандаков отпущен под залог в сумме 10 млн рублей.

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