Суд объединил два дела бывшего челябинского замгубернатора Сандакова

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска в среду объединил в одно два уголовных дела бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве и взломе электронной почты. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Колосовский.
"Действительно, сегодня Советский районный суд Челябинска объединил два уголовных дела Николая Сандакова в одно. Этого мы добивались в течение года", - сказал собеседник агентства.
По словам Колосовского, объединение дел облегчит защиту обвиняемого, так как наличие сразу двух дел мешало собирать доказательства.
Как ранее сообщалось, по первому делу Сандаков обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей. По второму он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Как утверждается, взятку дали за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (предыдущий губернатор Михаил Юревич - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для ООО ЧОП "Питон".
Сандаков отпущен под залог в сумме 10 млн рублей.