Гайский ГОК инвестирует в 2017 г. 100 млн руб. в геологоразведку в Оренбургской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Гайский горно-обогатительный комбинат (ГОК) выделит в 2017 году около 100 млн рублей на геологоразведку в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК, в ее состав входит Гайский ГОК).

"В 2017 году Гайский ГОК планирует профинансировать проведение геологоразведочных работ на сумму порядка 100 млн рублей. Всего на данный момент в активе геологов предприятия находится пять поисковых площадей, расположенных на территории Оренбургской области. Общая площадь геологоразведочных работ составляет порядка 600 кв. км", - сообщили в пресс-службе, не уточнив динамику по сравнению с прошлым годом.

В частности, на Иcсимбайской поисковой площади этим летом геологи комбината планируют завершить полевой этап геолого-поисковых работ и к концу года сдать в специализированный институт отчет с подсчетом запасов. "По Белозерскому участку, расположенному в Кваркенском районе, после прохождения экспертиз специалисты геологической службы комбината приступят к разработке разведочного проекта, в рамках него планируется пробурить более 3 тыс. погонных метров скважин", - сообщили в компании.

Расположенный в Оренбургской области Гайский ГОК - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году. На предприятии работает около 6,5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.