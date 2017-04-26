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Полиция будет использовать на ЧМ-2018 спецмашины, разработанные в Курганской области

Новости Урала
26 апреля, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Автомобили "Шторм" оснащены водометным оборудованием
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Специальные автомобили "Шторм", разработанные в Курганской области на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования, помогут МВД обеспечивать порядок на Чемпионате мира по футболу 2018 года, уже выпущено восемь таких машин. Об этом сказал ТАСС первый замдиректора регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев.

"Специальные автомобили под названием "Шторм", выполненные по заказу МВД на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования, будут охранять порядок на Чемпионате мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день выпущено восемь таких автомобилей, это современные машины, всячески защищенные и оснащенные водометным оборудованием", - сказал он.

Эту информацию подтвердили и на самом Варгашинском заводе, уточнив, что первая партия автомобилей уже отправлена заказчику.

По словам Горбачева, такой заказ поможет Варгашинскому заводу вновь занять лидирующие позиции в своей отрасли. "В прошлом году завод прошел процесс приватизации, пришел новый собственник, который вложил средства в гашение долгов, выполнил все обязательства по выводу предприятия на прежний уровень. Мы надеемся, что завод из проблемного предприятия вновь превратится в лидеры в своей отрасли", - подчеркнул собеседник агентства.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Турнир примут 12 стадионов в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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