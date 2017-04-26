"Коляда-Театр" впервые проведет гастроли в США в декабре 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. "Коляда-Театр" проведет первые гастроли в Нью-Йорке. Три спектакля -"Двенадцать стульев", "Баба Шанель" и "Скрипка, бубен и утюг"- американцы увидят в декабре 2017 года, сообщил ТАСС драматург, режиссер, художественный руководитель театра Николай Коляда.
"Организует гастроли Лев Трахтенберг, который, по-моему, уже лет 20 занимается этим в Нью-Йорке. Он привозил и (поэтессу) Ларису Рубальскую, и КВН, и многих других актеров, Лариса Рубальская и посоветовала ему привезти "Коляда-Театр" в Нью-Йорк. Трахтенберг сказал, что если все пройдет хорошо, то будем ездить каждый год", - сказал он.
В настоящее время идет выбор театральных площадок для гастролей уральского коллектива. "Какая точно площадка будет, я пока не знаю. Намечено это все с 7 по 12 декабря этого года, поедем сразу после моего дня рождения, 4 декабря мне 60 лет. Мы сыграем три наших спектакля - "Двенадцать стульев", "Бабу Шанель", "Скрипку, бубен и утюг", все будет на русском языке", - отметил худрук театра.
Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.