Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Балерина, народная артистка России Илзе Лиепа возглавила жюри XVI международного фестиваля юношеского музыкального творчества "Земля - наш общий дом", который стартовал в Свердловской области. За победу в конкурсе будут бороться коллективы из 15 стран, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Участие в фестивале примут артисты из Киргизии и Казахстана, Азербайджана и Беларуси, хоровые коллективы Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, китайских, русских народных инструментов, таджикских домристов, сербских скрипачей и австрийский вокально-инструментальный ансамбль. Россию помимо лучших коллективов Свердловской детской филармонии представляют ансамбли танца из Туапсе, Москвы, Севастополя, а также ансамбль "Крымский сувенир", - сообщили в пресс-службе.

В этом году тематика творческого смотра связана с Годом экологии в России. В программу пяти фестивальных дней включены четыре больших концерта и конкурс в четырех номинациях. "Впервые пройдет концерт международного жюри: на сцену Свердловской детской филармонии вместе с коллективами театра выйдут Лиепа, композитор и продюсер Ким Брейтбург, известный гитарист, обладатель премии "Золотая гитара" Флавио Сала, народная артистка России Елена Сапогова, оперный певец, солист камерного хора "Клермон- ферран" в мессах Моцарта и Дворжака Хуан Хосе Медина", - отметили в пресс-службе.

Исполнительный совет Европейской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО обсудит на форуме вопрос продвижения межкультурного диалога и сохранения культурного наследия. "Прежде всего, когда мы говорим про искусство, мы говорим о нематериальном наследии, мировом наследии - это именно то, чем занимаются клубы ЮНЕСКО и сама организация. Естественно, здесь, на фестивале, мы можем наблюдать культурное выражение нематериального наследия. Это очень важно - понимать культуру разных стран", - цитирует пресс- служба президента Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дхирендра Бхатнагар.

История фестиваля "Земля - наш общий дом" начинается в 1982 году, когда в Свердловске прошел областной детский музыкальный праздник "Широка страна моя родная". В этом году зрителей также ждет ночной показ мюзикла "Дубровский", который представит Ким Брейтбург, фестивальное шествие по улицам Екатеринбурга. Победитель конкурса получит награду в 80 тыс. рублей.