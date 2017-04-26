Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской области

Новости Урала
26 апреля, 13:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, апреля. /ТАСС
За победу в конкурсе юношеского музыкального творчества будут бороться коллективы из 15 стран
Поделиться
Материал из 1 страницы
Илзе Лиепа

Илзе Лиепа

© Александр Щербак/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Балерина, народная артистка России Илзе Лиепа возглавила жюри XVI международного фестиваля юношеского музыкального творчества "Земля - наш общий дом", который стартовал в Свердловской области. За победу в конкурсе будут бороться коллективы из 15 стран, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Участие в фестивале примут артисты из Киргизии и Казахстана, Азербайджана и Беларуси, хоровые коллективы Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, китайских, русских народных инструментов, таджикских домристов, сербских скрипачей и австрийский вокально-инструментальный ансамбль. Россию помимо лучших коллективов Свердловской детской филармонии представляют ансамбли танца из Туапсе, Москвы, Севастополя, а также ансамбль "Крымский сувенир", - сообщили в пресс-службе.

В этом году тематика творческого смотра связана с Годом экологии в России. В программу пяти фестивальных дней включены четыре больших концерта и конкурс в четырех номинациях. "Впервые пройдет концерт международного жюри: на сцену Свердловской детской филармонии вместе с коллективами театра выйдут Лиепа, композитор и продюсер Ким Брейтбург, известный гитарист, обладатель премии "Золотая гитара" Флавио Сала, народная артистка России Елена Сапогова, оперный певец, солист камерного хора "Клермон- ферран" в мессах Моцарта и Дворжака Хуан Хосе Медина", - отметили в пресс-службе.

Исполнительный совет Европейской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО обсудит на форуме вопрос продвижения межкультурного диалога и сохранения культурного наследия. "Прежде всего, когда мы говорим про искусство, мы говорим о нематериальном наследии, мировом наследии - это именно то, чем занимаются клубы ЮНЕСКО и сама организация. Естественно, здесь, на фестивале, мы можем наблюдать культурное выражение нематериального наследия. Это очень важно - понимать культуру разных стран", - цитирует пресс- служба президента Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дхирендра Бхатнагар.

История фестиваля "Земля - наш общий дом" начинается в 1982 году, когда в Свердловске прошел областной детский музыкальный праздник "Широка страна моя родная". В этом году зрителей также ждет ночной показ мюзикла "Дубровский", который представит Ким Брейтбург, фестивальное шествие по улицам Екатеринбурга. Победитель конкурса получит награду в 80 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама