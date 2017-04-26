Авиакомпания "Оренбуржье" запустит в мае два новых рейса из Екатеринбурга

ОРЕНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" начнет с середины мая пассажирские перевозки из столицы Свердловской области Екатеринбурга в город Советский Ханты-Мансийского автономного округа и Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе перевозчика.

"Новые маршруты укрепляют связь Урала с промышленными городами России. Магнитогорск - гигант отечественной и мировой металлургии, второй по величине город Челябинской области. Советский - город в Ханты-Мансийском автономном округе, основными отраслями являются лесная, деревообрабатывающая и нефтяная промышленности. С 16 мая авиакомпания "Оренбуржье" приступает к выполнению рейсов Екатеринбург - Советский - Екатеринбург, которые будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам", - сказал представитель компании, уточнив, что билеты уже поступили в продажу.

Рейсы Екатеринбург - Магнитогорск - Екатеринбург будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям, первый рейс запланирован на 19 мая.

В настоящее время авиакомпания "Оренбуржье" обслуживает 30 направлений. Налажено сообщение по регулярному расписанию в города Приволжского федерального округа - Орск, Самару, Казань, Уфу, Киров, Пермь, Ижевск, Нижнекамск. За первые три месяца 2017 года "Оренбуржье" перевезло более 18 тыс. человек (рост на 22,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).