Девять новых инвестпроектов запустят в Тюменской области в ближайшее время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Девять инвестиционных проектов будут запущено Тюменской области в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Девять новых инвестиционных проектов будут запущены в Тюменской области в ближайшее время. Проекты позволят получить положительный экономический и социальный эффект для региона. Так, семь предприятий, планируемых к открытию в ближайшей перспективе, позволят создать около 1000 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, новое предприятие появится в Ярковском районе. ООО агрофирма "Междуречье" завершает строительство молочного комплекса на 1800 голов дойного стада. "Еще один инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - "Аминосиб". Это завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 120 тыс. т в год, где зерно будет перерабатываться в клейковину, лизин и белково-минеральные витаминные компоненты. Импортозамещение - почти 40% лизина, который сейчас преимущественно ввозится в Россию из других стран", - добавили там.

На завершающей стадии в Юргинском районе находится строительство комплекса по выращиванию индейки мощностью 10 тыс. т живой массы, открытие запланировано в июле 2017 года. "В Тюменском районе продолжается обновление птицефабрики "Пышминская", планируется завершить реконструкцию птичника для содержания молодняка и цеха по производству кормов. В поселке Муген Уватского района откроется деревообрабатывающее производство по переработке древесины - ООО "Ровиал", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в селе Покровка Ярковского района откроется придорожный комплекс с мини-гостиницей на 20 номеров (40 мест). "ЗАО "Завод Тюменьремдормаш" завершает строительство цеха продольной резки металла. Он будет ориентирован на выпуск штрипсов - мерной металлической полосы в рулонах, которая используется для изготовления барьерного дорожного ограждения и опор освещения", - резюмировали там.