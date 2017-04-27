Шесть пушек 1941 года выпуска обеспечат праздничный салют 9 мая в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Шесть раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3, которые были выпущены в 1941 году, обеспечат праздничный салют 9 мая в центре Екатеринбурга. Это артиллерийские орудие имеет уникальный опыт боевого применения во время сражений Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Шесть раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 1941 года выпуска обеспечат праздничный салют в Екатеринбурге, артиллерийские орудия имеют уникальный опыт боевого применения в ходе сражений в Великую Отечественную войну. На полигоне под Екатеринбургом артиллеристы ЦВО провели первую тренировку на исторической технике, в ходе которой отработали слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов", - сказали в пресс-службе.
По данным ЦВО, во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов, начиная с 22:30 по местному времени (20:30 мск). "Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из 450 салютных изделий типа "Фиалка", "Вега" и "Ассоль", - уточнили там.
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За высокую скорострельность, характерный звук выстрела и разрыва солдаты вермахта называли ее "трещеткой".