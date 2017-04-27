Две станции метро в Екатеринбурге возобновили работу после обнаружения бесхозного чемодана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Станции метро "Чкаловская" и "Ботаническая" в Екатеринбурге возобновили работу после обнаружения бесхозного чемодана. Об этом ТАСС сообщил представитель свердловского управления МВД Валерий Горелых.
"Сегодня в 07:00 мск в дежурную часть ОВД отдела внутренних дел по охране объектов метрополитена УМВД по городу Екатеринбургу поступил экстренный сигнал от поездной бригады, сообщившей что на станции метро "Ботаническая" в одном из вагонов обнаружен бесхозный кейс. <...> Полицейские вызвали специалиста по взрывным устройствам. К счастью ничего криминального и взрывоопасного в находке не оказалось, там были тетрадки и ручки", - сказал он.
Как сообщили ТАСС в администрации метрополитена Екатеринбурга, в настоящее время все станции работают в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в четверг около 09:00 местного времени (07:00 мск) станции метро Екатеринбурга "Чкаловская" и "Ботаническая" закрыты из-за обнаружения подозрительного предмета в вагоне на конечной станции.