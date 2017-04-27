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Свердловская область и Ассоциация европейского бизнеса подпишут соглашение на "Иннопроме"

Новости Урала
27 апреля, 10:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля./ТАСС

Речь идет о развитии партнерских связей и возможной локализации промышленных производств на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля./ТАСС/. Свердловская область и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подпишут соглашение о сотрудничестве в рамках выставки "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона по итогам поездки на международную промышленную выставку Hannover Messe.

"Никакая политическая конъюнктура не в силах повлиять на этот интерес. Мы вышли на ряд очень перспективных договоренностей с Ассоциацией европейского бизнеса, правлением Российско-германской внешнеторговой палаты, Восточным комитетом германской экономики о развитии партнерских связей и возможной локализации промышленных производств в Свердловской области. Эти намерения мы договорились официально закрепить на нашей выставке "Иннопром", - приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

По данным департамента, глава региона и гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф на полях Hannover Messe договорились о подписании на "Иннопром" соглашения о партнерстве между правительством Свердловской области и АЕБ.

На площадке Hannover Messe 2017 также прошла встреча с генеральным директором Организации объединенных наций по промышленному развитию UNIDO Ли Йонгом. В ходе переговоров Евгений Куйвашев предложил запустить в Свердловской области пилотный проект в рамках перехода региональной экономики от сырьевой направленности к современным технологическим производствам высокой степени экологичности.

АЕБ основана в 1995 году, объединяет более 630 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов ассоциации - крупные транснациональные корпорации, средние и малые предприятия. В состав организации входят такие агропищевые компании и ритейлеры, как Bonduelle, Nestle, Valio, Auchan.

"Иннопром" - международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. метров, а делегация составит более 500 человек. Кроме того, на выставке разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.

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