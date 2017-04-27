Свердловская область и Ассоциация европейского бизнеса подпишут соглашение на "Иннопроме"

"Возвращение староверов": как предлагают изменить программу переселения соотечественниковВ стране 27 апреля, 11:49
Цифровые технологии сотрудничества России и Германии обсудили на сессии ПМЭФ в ГанновереНовости партнеров 27 апреля, 11:42
Колобков поздравил Шарапову с возвращением в теннисСпорт 27 апреля, 11:39
МЧС России провело учения в городах, где пройдут матчи Кубка конфедерацийСпорт 27 апреля, 11:31
РЖД в I квартале увеличили спецзакупки у малого и среднего бизнеса на 40%, до 13 млрд руб.Транспорт 27 апреля, 11:26
ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетовСпорт 27 апреля, 11:22
ВФЛА не получила ответа от IAAF на письмо по поводу отсутствия прогрессаСпорт 27 апреля, 11:02
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавит команду НидерландовСпорт 27 апреля, 10:43
Любительский лов байкальского омуля останется разрешен, но с ограничениямиВ стране 27 апреля, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля./ТАСС/. Свердловская область и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подпишут соглашение о сотрудничестве в рамках выставки "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона по итогам поездки на международную промышленную выставку Hannover Messe.
"Никакая политическая конъюнктура не в силах повлиять на этот интерес. Мы вышли на ряд очень перспективных договоренностей с Ассоциацией европейского бизнеса, правлением Российско-германской внешнеторговой палаты, Восточным комитетом германской экономики о развитии партнерских связей и возможной локализации промышленных производств в Свердловской области. Эти намерения мы договорились официально закрепить на нашей выставке "Иннопром", - приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.
По данным департамента, глава региона и гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф на полях Hannover Messe договорились о подписании на "Иннопром" соглашения о партнерстве между правительством Свердловской области и АЕБ.
На площадке Hannover Messe 2017 также прошла встреча с генеральным директором Организации объединенных наций по промышленному развитию UNIDO Ли Йонгом. В ходе переговоров Евгений Куйвашев предложил запустить в Свердловской области пилотный проект в рамках перехода региональной экономики от сырьевой направленности к современным технологическим производствам высокой степени экологичности.
АЕБ основана в 1995 году, объединяет более 630 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов ассоциации - крупные транснациональные корпорации, средние и малые предприятия. В состав организации входят такие агропищевые компании и ритейлеры, как Bonduelle, Nestle, Valio, Auchan.
"Иннопром" - международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. метров, а делегация составит более 500 человек. Кроме того, на выставке разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.