Прокуратура начала проверку из-за овербукинга на рейсе авиакомпании "Победа"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту публикации в СМИ информации о том, что не всем купившим билеты на рейс авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Москву пассажирам хватило мест в самолете, то есть сложилась ситуация, получившая название овербукинг (избыточное бронирование). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Накануне в СМИ появилась информация, что не всем пассажирам, купившим билеты на рейс Екатеринбург - Москва авиакомпании "Победа", при регистрации хватило мест в самолете. Поэтому уральская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент к нам заявлений от пострадавших пассажиров не поступало", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, результаты проверки будут направлены в Московскую транспортную прокуратуру. "Так как авиакомпания "Победа" зарегистрирована в Москве, то решения по результатам проверки будут принимать наши коллеги из Московской транспортной прокуратуры", - уточнили там.
Ранее сообщалось, что продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета - так называемый овербукинг, который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, не соответствует воздушному законодательству РФ.