Уральский музей выиграл грант фонда Потанина на создание музея наивного искусства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) выиграл грант фонда Владимира Потанина на разработку дизайн-проекта Музея наивного искусства, который планируют открыть в Екатеринбурге в 2018 году. Проект ЕМИИ был признан одним из лучших среди 428 заявок, сообщили ТАСС в музее.

"Екатеринбургский музей изобразительного искусства стал одним из победителей грантового конкурса программы фонда Владимира Потанина "Меняющийся музей в меняющемся мире". Грант будет направлен на разработку дизайна экспозиционного пространства Музея наивного искусства", - сообщили там.

По словам завотделом наивного искусства ЕМИИ, кандидата философских наук Андрея Бобрихина, разработчиков консультировали специалисты Школы дизайна НИУ Высшей школы экономики, далее в создании сценарной концепции проекта примет участие режиссер Алексей Федорченко. "Сегодня, когда человек приходит в обычный классический музей, он оказывается в высокоэстетическом, но при этом в холодном и безответном пространстве, где трогать нельзя, разговаривать нельзя. Для наивного искусства требуется иной, "теплый" дизайн: он должен быть драматургичным и повествовательным, посетитель будет вовлечен в представление об авторах и их сюжетах, сможет полистать мемуары художников, потрогать их личные вещи", - пояснил Бобрихин.

Наивное искусство - одно из направлений примитивизма XVIII-XXI вв., включающее как самодеятельное искусство (живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру, архитектуру), так и изобразительное творчество художников- самоучек. В ЕМИИ отметили, что данный вид искусства - это неразгаданный феномен современности. "Исторически оно восходит к народному иконописанию и крестьянской домовой росписи, связанными со стремлением художников-самоучек посильно приумножить благолепие канонической живописи, перенести образы и истории повествовательной живописи в крестьянский быт. В коллекции музея, переданной Евгением Ройзманом, - работы уральских мастеров, некоторые из них всемирно известны, например, работы Нины Варфоломеевой и Альберта Коровкина опубликованы во "Всемирной энциклопедии наивного искусства", - уточнили там.

По данным сайта Благотворительного фонда президента "Норникеля" Потанина, программа "Меняющийся музей в меняющемся мире" существует с 2003 года и является одной из самых известных в музейной сфере. Она проводится при поддержке Министерства культуры РФ и способствует продвижению новых профессиональных стандартов. Всего на конкурс в этом году поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России, в полуфинал было рекомендовано 53 проекта, из которых экспертный совет конкурса выбрал 19 победителей.