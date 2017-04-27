В Свердловской области откроют более 30 консультационных пунктов по введению новой ККТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 30 консультативных пунктов для предпринимателей по введению применения новых онлайн-касс в рамках новой редакции федерального закона 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)" появятся в этом году в Свердловской области. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Кочнев.

"Специализированные консультационные центры по введению новых ККТ будут созданы как минимум в каждой инспекции, их на территории области 21. При этом у нас будут созданы территориально обособленные рабочие места, это еще порядка восьми мест", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, аналогичный пункт будет создан и в офисе уполномоченного. "В ближайшее время мы обсудим все технологические особенности и разместим информацию на сайте", - сказала она.

Основной задачей таких пунктов будет информирование представителей бизнес-сообщества о нюансах нововведения, обучения работе с новой техникой и распространение информации о точках продаж новой ККТ. Также эксперты отметили, что те, кто не смог решить свою проблему в данных центрах, всегда смогут позвонить на специально созданную горячую линию по телефону 8(343)356-06-37 и уточнить все подробности.

Закон о ККТ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники 3 июля 2016 года. Согласно новым правилам, с 1 февраля 2017 года ККТ должна отправлять электронные версии чеков в Федеральную налоговую службу через операторов фискальных данных. При этом документом установлен поэтапный переход на новые кассы для отдельных групп налогоплательщиков.

Согласно новым правилам, все операции по чекам в автоматическом режиме будут отправляться в Федеральную налоговую службу (ФНС), исключая любую возможность "поменять" данные в пользу продавца (прим. - пользователя нового кассового аппарата).

По заверениям сотрудников контролирующих органов, новые правила позволят сделать работу предпринимателей более прозрачной и увеличить налоговые поступления в ведомство.