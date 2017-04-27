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Вадим Самойлов соберет лучшие школьные ансамбли страны на Уральской ночи музыки

Новости Урала
27 апреля, 14:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Победители конкурса запишут песню в студии и выступят на концерте рок- музыканта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов совместно с гимназией № 47 из Екатеринбурга проведут первый всероссийский фестиваль школьных самодеятельных музыкальных коллективов в рамках Уральской ночи музыки (Ural Music Night-2017), которая состоится в Екатеринбурге 23 июня. Победители конкурса запишут песню в студии и выступят на концерте рок- музыканта, сообщила в четверг ТАСС организатор фестиваля школьников, директор екатеринбургской гимназии № 47 Алена Крюкова.

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"Музыкант Вадим Самойлов соберет в Екатеринбурге лучшие школьные ансамбли страны на Ural Music Night-2017. Такая идея возникла у третьеклассника нашей гимназии Тиграна Гаспаряна, ее поддержал Вадим Самойлов. Дело в том, что наше учреждение очень дружит с музыкантом, только в этом году вместе мы провели два благотворительных концерта для помощи нашим ученикам с ограниченными возможностями здоровья", - сказала Крюкова.

По словам собеседницы агентства, отборочный тур пройдет заочно, жюри, которое возглавит сам Вадим Самойлов, выберет 12 групп. "Стать участниками проекта смогут самодеятельные музыкальные школьные коллективы со всей России. Лучшие группы приедут в Екатеринбург, где Вадим Самойлов и его музыканты в течение четырех дней проведут для них мастер- классы", - пояснила Крюкова.

Все 12 коллективов выступят 23 июня в Екатеринбурге на гала-концерте Ural Music Night-2017. "Трех лучших выберет профессиональное жюри, зрители и сами участники школьного фестиваля. Победители запишут в одной из известных в России студий песню и выступят на концерте Вадима Самойлова. Самое главное, что потом Вадим продолжит курировать, консультировать группы-победители", - добавила Крюкова.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, тогда участие в ее мероприятиях приняли 70 тыс. человек. По мнению организаторов, такой успех стал возможен благодаря мультижанровости фестиваля и свободному входу на все его события. В этом году количество площадок Ural Music Night увеличено до ста, впервые состоится концерт в акватории городского пруда.

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