На биеннале современного искусства на Урале объявили имена участников выставки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Куратор четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, главный куратор музея современного искусства Серралвеш города Порту (Португалия) Жоан Рибас назвал имена художников, выбранных для участия в основном проекте выставки. Об этом сообщили в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ- РОСИЗО).

"Жоан Рибас - куратор основного проекта четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, по результатам портфолио-ревю составил список уральских художников, которые примут участие в основном проекте. В него вошли пять самостоятельных авторов и две арт-команды", - сказали там.

Свои проекты на биеннале представят художники Александр Баженов (Екатеринбург), Людмила Калиниченко (Екатеринбург) и Алексей Щигалев (Пермь), фотографы Сергей Потеряев (Екатеринбург) и Федор Телков (Екатеринбург), а также нижнетагильская арт-группа ЖКП и объединение "Куда бегут собаки", добавили в ГЦСИ-РОСИЗО. В филиале также отметили, что список всех участников основного проекта и программы арт-резиденций биеннале будет объявлен в середине июня.

Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших международных проектов в области современного искусства в регионах, который каждые два года организует и проводит ГЦСИ на Урале с 2010 года. Четвертая биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября под темой "Новая грамотность".

Экспертный совет выбрал в качестве куратора основного проекта выставки Жоана Рибаса. Ранее он работал куратором Центра визуальных искусств List в Массачусетском технологическом институте (МИТ). Он стал четырехкратным победителем премии Международной ассоциации художественных критиков за лучшую выставку (2008-2011) и получил премию за лучшую выставку фонда Эмили Холл Тримейн (2010).