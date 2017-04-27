Минпромторг: спрос на инструментальную продукцию возрастает ежегодно на 25%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля./ТАСС/. Спрос на инструментальную продукцию за последние три года увеличивался ежегодно на 25%. Об этом на выездном совещании Минпромторга РФ в Екатеринбурге сказал заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения ведомства Дмитрий Никитин.
"Спрос на инструментальную продукцию показывает положительную динамику, среднегодовой темп роста составляет 25%. По экспертным оценкам, объем рынка в 2016 году составил порядка 20 млрд рублей, при этом, доля твердосплавного инструмента в указанном объеме составляет порядка 85%", - сказал он.
Также Никитин отметил, что сейчас сохраняется зависимость от импорта инструмента по ряду номенклатурных позиций. "Минпромторгом РФ совместно с другими органами госвласти сформировал целый комплекс мер государственной поддержки как финансовых, так и регуляторных, направленных на стимулирование изготовления данной продукции на территории страны", - добавил он.
По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, в выездном совещании "Об импортозамещении, перспективах развития инструментальной промышленности и мерах господдержки" приняли участие представители 20 регионов, среди них руководители и технические специалисты более 50 компаний машиностроительной, авиастроительной, оборонной промышленности и научно-производственных объединений России. В частности, концерн "Калашников", концерн "Алмаз- Антей", АО "Вертолеты России", Московский машиностроительный завод "Авангард", Ижевский электромеханический завод "Купол", Уралвагонзавод, Уральский турбинный завод и других.