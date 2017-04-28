В Челябинской области площадь потушенных лесных пожаров за сутки выросла почти втрое

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Огнеборцы в Челябинской области ликвидировали за минувшие сутки 16 лесных пожаров на общей площади 95,3 га, что почти втрое больше, чем за 26 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления лесами региона.

"За 27 апреля на Южном Урале ликвидировали 16 лесных пожаров на площади 95,3 га, в то время как за 26 апреля ликвидировали семь лесных пожаров на площади 32,05 га", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что самый крупный лесной пожар 27 апреля произошел на территории Красноармейского района, его площадь составила 41,3 га. В Чебаркульском лесничестве сгорело 25,5 га леса, и Шершневском - 8,1 га, в Аргаяшском - 16,8 га, в Кунашакском - 0,2 га, в Кыштымском - 3,4 га. На тушении были задействованы 84 человека и 36 единиц техники.

Всего по состоянию на утро 27 апреля на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона (с 10 апреля - прим. ТАСС) ликвидированы 77 пожаров на площади 355,55 га. На тушении были задействованы 617 человек и 270 единиц техники. Основной причиной пожаров стал переход огня с прилегающих к лесу территорий.

Особый противопожарный режим введен на территориях семи муниципальных районов: Брединского, Верхнеуральского, Красноармейского, Кунашакского, Пластовского, Сосновского и Чесменского.