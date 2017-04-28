Военнослужащие ЦВО доставили более тонны продуктов малоимущим прихожанам в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Солдаты и офицеры 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, доставили продовольственную помощь для малоимущих прихожан храмов Душанбе и города Турсунзаде. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие 201 военной базы доставили продовольственную помощь для малоимущих прихожан храмов Покрова Пресвятой Богородицы (Турсунзаде) и Свято-Никольского собора (Душанбе). В первую очередь продуктами питания будут обеспечены ветераны Великой Отечественной войны. В продуктовые наборы вошли различные крупы, мясо птицы, сыр, сгущенное молоко, подсолнечное и сливочное масло, мука, колбасные и макаронные изделия. Общий вес гуманитарной помощи составил более тонны", - уточнили в пресс-службе.

Проведение гуманитарных акций российскими военнослужащими в Таджикистане становится ежегодным. "За 2016 год от военнослужащих и членов их семей было передано более 8 тонн продуктов питания в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов "Батош", а также в Свято-Никольский собор", - уточнили в пресс-службе.