Прокуратура проверит сообщения о гибели всей рыбы в уральском озере Кунашак

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Кунашакского района Челябинской области начала проверку информации о гибели всей рыбы в озере Кунашак. К проверке привлечены специалисты-экологи, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
"Со слов очевидцев, в озере Кунашак вымерла вся жившая там рыба. В связи с этим прокуратура Кунашакского района Челябинской области начала проверку. К проведению проверочных мероприятий привлечены специалисты-экологи", - уточнила сотрудница пресс-службы областной прокуратуры.
Она добавила, что во время проверки предстоит установить причины массовой гибели рыбы, определить размер причиненного ущерба, а также разработать необходимые меры по ликвидации и минимизации экологического вреда.
Озеро Кунашак находится в 84 километрах от Челябинска. Площадь водоема - 235 гектаров.