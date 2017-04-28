Прокуратура проверит сообщения о гибели всей рыбы в уральском озере Кунашак

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Кунашакского района Челябинской области начала проверку информации о гибели всей рыбы в озере Кунашак. К проверке привлечены специалисты-экологи, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Со слов очевидцев, в озере Кунашак вымерла вся жившая там рыба. В связи с этим прокуратура Кунашакского района Челябинской области начала проверку. К проведению проверочных мероприятий привлечены специалисты-экологи", - уточнила сотрудница пресс-службы областной прокуратуры.

Она добавила, что во время проверки предстоит установить причины массовой гибели рыбы, определить размер причиненного ущерба, а также разработать необходимые меры по ликвидации и минимизации экологического вреда.

Озеро Кунашак находится в 84 километрах от Челябинска. Площадь водоема - 235 гектаров.