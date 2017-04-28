Дело возбуждено против руководителя уральского детдома, платившего штрафы деньгами детей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбудили в Челябинской области в отношении и. о. директора детского дома Коркинского муниципальной района. Он подозревается в том, что оплачивал свои административные штрафы деньгами воспитанников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокурор города Коркино Челябинской области признал законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении исполняющего обязанности директора детского дома Коркинского муниципальной района. Он подозревается в том, что неоднократно оплачивал собственные штрафы из денег несовершеннолетних воспитанников, чем существенно нарушал их права и законные интересы", - пояснили в областной прокуратуре.

По версии следствия, штрафы директору выписывали в 2014-2015 гг. за то, что воспитанники учреждения употребляли спиртное. Расследование уголовного дела продолжается.