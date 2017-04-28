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Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации

Новости Урала
28 апреля, 11:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

В целом компания инвестировала в техническое перевооружение Уральского алюминиевого завода 1,5 млрд рублей

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Уральский алюминиевый завод (УАЗ, входит в объединенную компанию "Русал") в Свердловской области увеличит производство глинозема на 17% (на 130 тыс. тонн в год - прим. ТАСС), до 900 тыс. тонн в год, за счет модернизации производства, сообщили журналистам представители завода на церемонии запуска новой автоклавной батареи.

"Завершающим этапом проекта модернизации глиноземного производства УАЗ стал ввод в эксплуатацию новой автоклавной батареи для выщелачивания боксита. Компания "Русал" инвестировала в модернизацию данного участка 1,1 млрд рублей. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить выпуск глинозема на 130 тыс. тонн в год (на 17% - прим. ТАСС)", - отметили в УАЗ.

По данным компании, работа над проектом модернизации началась в 2015 году. "После пуска автоклавной батареи завод выйдет на запланированные производственные показатели по глинозему - это 900 тыс. т в год", - пояснили в УАЗ.

В целом компания инвестировала в техническое перевооружение завода 1,5 млрд рублей. "Это событие по- настоящему значимо, его нельзя вырывать из контекста развития предприятий "Русала" в Свердловской области. Пять лет назад у компании еще были сомнения по поводу того, каким образом развивать свои предприятия на территории нашего региона. Тогда мы договорились с руководством "Русала" о реализации сразу нескольких проектов, в числе которых была модернизация на УАЗ", - сказал временно исполняющий губернатора региона Евгений Куйвашев, присутствовавший на церемонии.

УАЗ - одно из старейших предприятий алюминиевой промышленности СССР и России. Завод расположен в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

"Русал" является крупнейшим в мире производителем алюминия. Активы компании расположены в 13 странах на пяти континентах, в компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, восемь - добывают бокситы.

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