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Авиакомпания "Ямал" отменила единственный рейс из Кургана в Сочи

Новости Урала
28 апреля, 12:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Аэропорт ведет переговоры с другими перевозчиками

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" отменила единственный запланированный на летний период рейс из Кургана в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Кургана.

"Авиакомпания "Ямал" приняла решение отменить запланированный на летний период рейс из Кургана с Сочи. Сейчас аэропорт ведет переговоры с другими перевозчиками, чтобы все-таки наладить воздушное сообщение с Сочи", - сказали там.

В авиакомпании отказались от комментариев касательно причин отмены рейсов.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорт Кургана запускает рейсы в Сочи, которые должны были обслуживать авиакомпания "Ямал" на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SS100). Планировалось, что самолеты начнут летать с июня. На протяжении нескольких лет из курганского аэропорта в Сочи летали чартерные рейсы. На сегодняшний день из Кургана выполняются ежедневные рейсы только в Москву.

Авиакомпания "Ямал" является первым и крупнейшим заказчиком SS100, также АО "АТК "Ямал" стала первой региональной авиакомпанией, использующей данный тип отечественного судна в северных широтах.

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