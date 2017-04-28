Авиакомпания "Ямал" отменила единственный рейс из Кургана в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" отменила единственный запланированный на летний период рейс из Кургана в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Кургана.

"Авиакомпания "Ямал" приняла решение отменить запланированный на летний период рейс из Кургана с Сочи. Сейчас аэропорт ведет переговоры с другими перевозчиками, чтобы все-таки наладить воздушное сообщение с Сочи", - сказали там.

В авиакомпании отказались от комментариев касательно причин отмены рейсов.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорт Кургана запускает рейсы в Сочи, которые должны были обслуживать авиакомпания "Ямал" на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SS100). Планировалось, что самолеты начнут летать с июня. На протяжении нескольких лет из курганского аэропорта в Сочи летали чартерные рейсы. На сегодняшний день из Кургана выполняются ежедневные рейсы только в Москву.

Авиакомпания "Ямал" является первым и крупнейшим заказчиком SS100, также АО "АТК "Ямал" стала первой региональной авиакомпанией, использующей данный тип отечественного судна в северных широтах.