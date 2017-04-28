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СК возбудил дело в отношении уральских чиновников за махинации с жильем для детей-сирот

Новости Урала
28 апреля, 12:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 28, апреля. /ТАСС

Сотрудников администрации Верхнеуральского муниципального района Челябинской области подозревают в том, что они выделили сиротам индивидуальный жилой дом вместо четырех квартир

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, которых подозревают в том, что они выделили сиротам индивидуальный жилой дом вместо четырех квартир, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Чиновники администрации Верхнеуральского муниципального района приобрели одноэтажный жилой дом для того, чтобы обеспечить жилыми помещениями детей-сирот. При этом чиновники незаконно изменили статус дома на многоквартирный и выделили в нем по комнате четверым сиротам. По данному факту, выявленному прокуратурой, следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность", - пояснили в СК.

В ведомстве уточнили, что сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает причастных к махинациям должностных лиц. "В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления", - заключили в СК.

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